"عاطلون عن العمل" يغلقون دائرة الحماية الاجتماعية في ذي قار (صور)

وقال مراسل السومرية نيوز، إن العشرات من العاطلين عن العمل تجمعوا أمام مبنى دائرة الحماية في وقاموا باغلاقها احتجاجا على عدم شمولهم براتب الحماية.وأضاف المراسل، أن المتظاهرين رفعوا يافطات كتب "نحن شريحة العاطلين عن العمل نطالب وزير العمل الأسدي باطلاق ماستر كارد لان لدينا موافقة واستثناء من حضرتك".وتابع المراسل، أن يافطة أخرى كتب عليها "الى الوزراء شياع السوداني عليك بالنظر الى شريحة العاطلين عن العمل قبل فوات الأوان كون لدينا موافقات وكتب رسمية وتم تهميش وخذلان هذه الطبقة الفقيرة".