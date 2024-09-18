"عاطلون عن العمل" يغلقون دائرة الحماية الاجتماعية في ذي قار (صور)

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
10:45 AM
الى
11:50 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تفاصيل تخص "البيجر".. أين صنعت وكيف حملت المواد متفجرة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-500414-638622476358858060.jpg
"عاطلون عن العمل" يغلقون دائرة الحماية الاجتماعية في ذي قار (صور)
محليات
2024-09-18 | 05:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
525 مشاهدة
السومرية نيوز
– محليات
تظاهر العشرات من العاطلين عن العمل،
اليوم
الأربعاء، أمام دائرة الحماية
الاجتماعية
في محافظة
ذي قار
احتجاجا على عدم شمولهم.
وقال مراسل السومرية نيوز، إن العشرات من العاطلين عن العمل تجمعوا
اليوم
أمام مبنى دائرة الحماية
الاجتماعية
في
ذي قار
وقاموا باغلاقها احتجاجا على عدم شمولهم براتب الحماية.
وأضاف المراسل، أن المتظاهرين رفعوا يافطات كتب
فيها
"نحن شريحة العاطلين عن العمل نطالب وزير العمل
أحمد
الأسدي باطلاق ماستر كارد لان لدينا موافقة واستثناء من حضرتك".
وتابع المراسل، أن يافطة أخرى كتب عليها "الى
رئيس
الوزراء
محمد
شياع السوداني عليك بالنظر الى شريحة العاطلين عن العمل قبل فوات الأوان كون لدينا موافقات وكتب رسمية وتم تهميش وخذلان هذه الطبقة الفقيرة".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
توجه جديد لتحويل مستحقي الرعاية الاجتماعية إلى الوزارات بصفة عقود
05:31 | 2024-09-12
تفاصيل جديدة بشأن تحويل 37 ألف مشمول بالرعاية الاجتماعية لعقود الداخلية
03:00 | 2024-09-11
دعوة برلمانية لشمول مرضى السرطان بالرعاية الاجتماعية
03:30 | 2024-08-18
الضمان الصحي تعلن شمول 200 ألف أسرة من المستفيدين من الرعاية الاجتماعية
06:10 | 2024-07-24
الرعاية
الاجتماعية
ذي قار
غلق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
رونالدو يوجه رسالة الى العراقيين ومشجع يرد بلافتة
رياضة
47.15%
10:46 | 2024-09-16
رونالدو يوجه رسالة الى العراقيين ومشجع يرد بلافتة
10:46 | 2024-09-16
تنبيه للمواطنين.. لا تسلك هذه الطرق في بغداد
محليات
20.66%
02:20 | 2024-09-17
تنبيه للمواطنين.. لا تسلك هذه الطرق في بغداد
02:20 | 2024-09-17
العراق يصدر توجيهاً بعد انفجارات "اللاسلكي" في لبنان
سياسة
16.62%
13:34 | 2024-09-17
العراق يصدر توجيهاً بعد انفجارات "اللاسلكي" في لبنان
13:34 | 2024-09-17
حصيلة جديدة لانفجار أجهزة لاسلكية في لبنان
دوليات
15.57%
16:51 | 2024-09-17
حصيلة جديدة لانفجار أجهزة لاسلكية في لبنان
16:51 | 2024-09-17
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
الميكاب ارتيست .. من الهواية الى الاحتراف - حلقة ١١٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-18
Morning Live
الميكاب ارتيست .. من الهواية الى الاحتراف - حلقة ١١٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-18
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ١١١ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-18
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ١١١ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-18
52 دقيقة
عدم المساواة في رواتب الموظفين - حلقة ١٤ | الموسم 6
16:30 | 2024-09-17
52 دقيقة
عدم المساواة في رواتب الموظفين - حلقة ١٤ | الموسم 6
16:30 | 2024-09-17
من الأخير
الحلبوسي يدفع تنصيب الرئيس بمدافع البيشمركة - حلقة ٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-17
من الأخير
الحلبوسي يدفع تنصيب الرئيس بمدافع البيشمركة - حلقة ٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-17
العراق في دقيقة
17-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-17
العراق في دقيقة
17-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-17
جات بالليل
تكسير الأغاني 17-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-17
جات بالليل
تكسير الأغاني 17-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-17
استديو Noon
سباق مع نون 17-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-17
استديو Noon
سباق مع نون 17-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-17
طل الصباح
أبراج - فقرة شنو؟ 17-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-17
طل الصباح
أبراج - فقرة شنو؟ 17-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-17
الهوا الك
معاملات متأخرة... كلفة باهظة - الحلقة ٢٢ | الموسم 9
15:30 | 2024-09-16
الهوا الك
معاملات متأخرة... كلفة باهظة - الحلقة ٢٢ | الموسم 9
15:30 | 2024-09-16
الأكثر مشاهدة
Morning Live
الميكاب ارتيست .. من الهواية الى الاحتراف - حلقة ١١٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-18
Morning Live
الميكاب ارتيست .. من الهواية الى الاحتراف - حلقة ١١٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-18
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ١١١ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-18
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ١١١ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-18
52 دقيقة
عدم المساواة في رواتب الموظفين - حلقة ١٤ | الموسم 6
16:30 | 2024-09-17
52 دقيقة
عدم المساواة في رواتب الموظفين - حلقة ١٤ | الموسم 6
16:30 | 2024-09-17
من الأخير
الحلبوسي يدفع تنصيب الرئيس بمدافع البيشمركة - حلقة ٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-17
من الأخير
الحلبوسي يدفع تنصيب الرئيس بمدافع البيشمركة - حلقة ٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-17
العراق في دقيقة
17-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-17
العراق في دقيقة
17-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-17
جات بالليل
تكسير الأغاني 17-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-17
جات بالليل
تكسير الأغاني 17-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-17
استديو Noon
سباق مع نون 17-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-17
استديو Noon
سباق مع نون 17-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-17
طل الصباح
أبراج - فقرة شنو؟ 17-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-17
طل الصباح
أبراج - فقرة شنو؟ 17-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-17
الهوا الك
معاملات متأخرة... كلفة باهظة - الحلقة ٢٢ | الموسم 9
15:30 | 2024-09-16
الهوا الك
معاملات متأخرة... كلفة باهظة - الحلقة ٢٢ | الموسم 9
15:30 | 2024-09-16
اخترنا لك
مصادر: الشيخ الخزعلي يتوجه للقضاء لرفع شكوى ضد شبكة "جوحي"
08:50 | 2024-09-18
أولياء الطلاب: لإبعاد المؤسسة التعليمية عن التجارة والاستغلال!
07:31 | 2024-09-18
اندلاع حريق بمستشفى أهلي في ساحة الأندلس وسط بغداد
07:28 | 2024-09-18
حتى من فقد عينيه سيتمكن من الرؤية.. ابتكار مذهل لشركة ايلون ماسك
07:11 | 2024-09-18
النزاهة النيابية تباشر بفتح ملف "بوابة العراق" السكني
06:52 | 2024-09-18
جنايات الانبار: السجن 15 سنة بحق تاجر مخدرات
06:37 | 2024-09-18
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل تتوقعين ان يؤثر تعديل قانون الأحوال الشخصية على حقوقك؟
يؤثر
يؤثر
لا يؤثر
لا يؤثر
لا أهتم
لا أهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.