العراق يرسل وجبة ثانية من المساعدات الطبية الى لبنان (صور)

– محليات



أرسلت العراقية، الأربعاء، وجبة ثانية من المساعدات الطبية إلى .

ووصلت صباح الاربعاء، طائرة المساعدات الطبية الاولى الى بيروت.



وقال مراسل السومرية نيوز، ان "طائرة المساعدات الطبية وصلت صباح الى بيروت بحضور القائم بأعمال ندى مجول ووزير الصحة اللبناني فراس الأبيض".



واضاف ان "ذلك جاء بعد فتح الجسر الجوي بين والعراق على اثر تفجيرات البايجر امس".



وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض من بيروت أن المساعدة الطبية في هذا الظرف هي مبادرة كريمة من العراق، أتت بعد التواصل بيننا وبين ووزارة الصحة العراقية، التي أكدت لنا أن وشعب يقف إلى جانب .



وقال الأبيض إن "هذه الهبة مؤلفة من أكثر من 15 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية وصلت في الطائرة الأولى، وننتظر أيضا وصول ما يزيد عن ال70 طنا في طائرة عراقية أخرى.



وأضاف أن" الوفد الطبي العراقي الذي وصل إلى بيروت على متن هذه الطائرة يتألف من حوالي 20 طبيبا وعاملا صحيا، والطائرة قادرة على إخلاء حوالي 30 مصابا.



ناقل شكر اللبنانية للدولة على مد يد العون للبنان في كافة الأوقات وخاصة في القطاع الصحي.



وحول عدد الجرحى، أوضح وزير الصحة أن العدد بلغ حتى الآن حوالي 3000 وهناك إصابات كبيرة في العيون والوجه ونعاين إن كان هناك حاجة لإرسال بعض المصابين إلى .



مشيرا إلى أن هذه الشحنة هي أول شحنة مساعدات تصل إلى بعد الاعتداء الصهيوني يوم أمس، وقد أكد لنا معالي وزير الصحة العراقي أنه مستعد لتقديم أي مساعدة أخرى.





