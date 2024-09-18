جنايات الانبار: السجن 15 سنة بحق تاجر مخدرات

وذكر الاعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته خمسة الاف حبة من مادة امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 28/ اولا من والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".