مصادر: الشيخ الخزعلي يتوجه للقضاء لرفع شكوى ضد شبكة "جوحي"

وقالت المصادر لـ السومرية نيوز، إن "الشيخ سيتوجه للقضاء العراقي لرفع دعوى قضائية ضد شبكة جوحي المتهمة بالتنصت ومراقبته وأفراد من عائلته وايضا على افراد من حركة الصادقون‬". فيما نفت مصادر اخرى، ذلك.واعتقلت السلطات الأمنية العراقية، في 19 آب/ أغسطس الماضي 2024، شبكة تنصت وتزوير تابعة لمكتب شياع السوداني بينهم موظفون وضباط، في سابقة لم تشهدها الحكومات المتعاقبة.