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قرار حكومي بمنح مخصصات لهذه الفئة
محليات
2024-09-18 | 12:26
Alsumaria Tv
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5,455 مشاهدة
السومرية نيوز – محلي
اصدر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، عددا من القرارات خلال ترؤسه
اجتماع
المجلس الوزاري للأمن
الوطني
.
وقال الناطق باسم القائد العام اللواء قوات خاصة
يحيى رسول
عبد الله
في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة،
محمد شياع السوداني
ترأس، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ التوصيات بشأنها".
وأضاف ان "الاجتماع ناقش توحيد قرارات
مجلس الوزراء
بما يخص تسليم مخلفات المعادن الملونة الى هيئة التصنيع الحربي ووزارة الصناعة والمعادن".
ووافق المجلس على منح المخصصات الوقتية المقطوعة إلى العاملين في مكافحة المخدرات في المناطق
الجنوبية
.
واستمع المجلس إلى إيجاز مفصل بشأن تطورات الأحداث في الجمهورية اللبنانية، وأكد على الاستمرار في إرسال المساعدات الطبية والإنسانية لإسعاف المصابين.
وشدد المجلس على "المنافذ الحدودية باتخاذ الإجراءات الضرورية والوقائية لتجنب أي حالة اختراق محتملة، وكذلك على التدقيق الأمني على المستوردات، وبشكل
مكثف
قبل التعاقد عليها والتعامل مع الشركات الرصينة قبل عملية الاستيراد في ما يخص الأجهزة الإلكترونية".
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