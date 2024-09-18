التعليم تمدد استلام أوليات الطلبة الوافدين الراغبين بالنقل إلى الجامعات العراقية

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "حرصا على استكمال اجراءات الطلبة الوافدين تعلن العالي والبحث العلمي تمديد السقف الزمني لمقابلة واستلام أوليات الطلبة الوافدين من خارج الذين قدموا مسبقاً إلى الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالنقل على وفق قناة التعليم الخاص الصباحي (الحكومي والأهلي) الدولي للسنة الدراسية 2025/2024".وأوضحت، أن "استلام وتدقيق أوليات الطلبة يستمر إلى غاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الموافق 2024/10/1 في ضوء التوقيتات المنشورة عبر بوابتها".