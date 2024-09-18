رئيس الوزراء يصدر توجيها لمنع الاحتكار وتحقيق المنافسة العادلة في القطاع المصرفي

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اصدر الوزراء شياع السوداني، توجيها لمنع الاحتكار وتحقيق المنافسة العادلة في القطاع المصرفي.

وقال حكومي لـ السومرية نيوز، "في سياق أهداف البرنامج الحكومي، وضمن جهود تفعيل الاستراتيجيات المعنية بتطوير الخدمات المصرفية وجودتها، أصدر الوزراء توجيهًا لمجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، التابع لرئاسة الوزراء، للتعاون مع الرقابية والفنية في البنك المركزي العراقي، لإعداد الأدلة الإرشادية وفقًا لقانون المنافسة ومنع الاحتكار".

وأضاف ان "ذلك سيعزز المنافسة العادلة في القطاع المصرفي والانسجام والتوافق في تنفيذ السياسات العامة في هذا المجال".