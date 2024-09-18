وفاة وأربعة مصابين بحريق في الديوانية

أفاد أمني، مساء الأربعاء، بوفاة امرأة وإصابة أربعة أشخاص بحريق داخل دار وسط .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "حريقا اندلع في احد الدور قرب كراج التحدي وسط المدينة". وأضاف المصدر أن "الحريق تسبب بوفاة امرأة وإصابة أربعة آخرين بجروح".