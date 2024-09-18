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وفاة وأربعة مصابين بحريق في الديوانية

محليات

2024-09-18 | 13:40
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
وفاة وأربعة مصابين بحريق في الديوانية
309 مشاهدة

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بوفاة امرأة وإصابة أربعة أشخاص بحريق داخل دار وسط مدينة الديوانية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقا اندلع في احد الدور السكنية قرب كراج التحدي وسط المدينة".
 
وأضاف المصدر أن "الحريق تسبب بوفاة امرأة وإصابة أربعة آخرين بجروح".
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