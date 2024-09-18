في بغداد.. ضبط 27 متسولا في جانب الكرخ

أعلنت شرطة في بغداد، الأربعاء، عن ضبط 27 متسولا.

وقالت القيادة في بيان، "تمكنت مفارز نجدة التابعة الى شرطة من اصطحاب 27 متسولا من تقاطعات جانب في العاصمة الى مراكز الشرطة التابعة للقيادة".

وأضاف أن "ذلك جاء من خلال الممارسات الامنية المسائية تجريها نجدة ضمن قاطع المسؤولية لانهاء ظاهرة التسول بشكل نهائي ضمن قاطع المسؤولية".