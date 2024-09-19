حركة المرور والطرق المزدحمة.. نظرة شاملة على شوارع بغداد الان

السومرية نيوز-محليات



تشهد شوارع العاصمة صباح الخميس حركة مرورية جيدة نوعا ما، مع ازدحامات قصيرة ومتناثرة، فيما تركزت الازدحامات الطويلة والمعقدة في باب المعظم وأجزاء من باب الشرقي وبعض الجسور والتقاطعات.



وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:



سريع وجسر الدورة لغاية نزلة



سريع القناة عند مشروع الرستمية



جسر وساحة الطابقين



مرور بطيء من الجسر العنكبوتي لغاية النهضة



شارع بور ومجسر مرور بطيء



من ساحة الطيران الى ساحة الخلاني وشارع الكيلاني ازدحام



شارع الجمهورية من باب المعظم الى ساحة الخلاني ازدحام



شارع الرشيد ازدحام



مجسر وجسر ونفق باب المعظم وجميع شوارع وازقة باب المعظم ومدينة الطب



شارع 14 تموز لغاية نفق العلاوي



شارع دمشق امام



جسر سريع









وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع وجسر الدورة لغاية نزلةسريع القناة عند مشروع الرستميةجسر وساحة الطابقينمرور بطيء من الجسر العنكبوتي لغاية النهضةشارع بور ومجسر مرور بطيءمن ساحة الطيران الى ساحة الخلاني وشارع الكيلاني ازدحامشارع الجمهورية من باب المعظم الى ساحة الخلاني ازدحامشارع الرشيد ازدحاممجسر وجسر ونفق باب المعظم وجميع شوارع وازقة باب المعظم ومدينة الطبشارع 14 تموز لغاية نفق العلاويشارع دمشق امامجسر سريع