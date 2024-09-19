سكان ال بدير ينفرون من المنازل الى الشوارع.. احتجاج شامل على "سرقة المياه"

وواكبت عدسة السومرية، مسير المئات من أهالي قضاء ال بدير والتي تقع على بعد ٦٥ كم شرقي محافظة الديوانية، حيث جابت المسيرة الشوارع الرئيسية من مركز القضاء وحتى الطريق الرئيسي الرابط بين ومحافظة .وجاءت الاحتجاجات على نقص الخدمات وشحة المياه ونقص الخدمات الصحية وعدم وجود مستشفى في القضاء.وشهد قضاء ال بدر هجرة نصف سكان قراها الـ50، بسبب شحة المياه والتجاوز على الأنهر الرئيسية القادمة من محافظة ومن قضاء الدغارة بسبب تجاوزات من أشخاص مدعومين من جهات متنفذة"، بحسب ما يقول الأهالي.