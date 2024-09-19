يقول احد المواطنين، للسومرية نيوز، ان اعمال ربط المجاري في المشروع تتم بشكل خاطئ، وقاموا بغلق جميع منهولات التصريف، وعند حدل الشوارع قاموا بتكسير انبابيب المجاري وغرقت الشوارع بنزيز مياه المجاري"، مشيرا الى انهم "بالرغم من كونهم قاموا بتكسير الانابيب يفرضون أموالا على المواطنين بواقع 25 الف دينار من كل منزل مقابل ربط الانابيب".وأضاف انه "عندما نحاججهم بهذا الامر يقول المهندس المقيم ان المقاول طلب الأموال، وعند الحديث مع المقاول يقول ان المهندس مدير المشروع له حصة"، مشيرا الى ان "العمل كان عبارة عن شفل واحد متهالك، لكن عندما شاهدوا مجيء كاميرات وسائل الاعلام قاموا بارسال الشفلات للعمل".وقال مواطن اخر مسجلا اعتراضه على جمع أموال من المواطنين، ان الشركة اخذت تندر بمبلغ معين لانجاز المشروع، ومع ذلك تجمع أموالا من المواطنين، مبينا انه عندما ابلغنا أعضاء مجالس المحافظة ومدير البلدية خاطبوا المهندس مدير المشروع بعدم جمع أموال من المواطنين الا انه رفض واكد انه سيستمر بجمع الأموال".من جهته، وصف لجنة النزاهة بمجلس محافظة طارق البرقعاوي في حديث للسومرية، هذا الشارع الذي يشهد مشروع حي الامام الصادق، بأنه "مأساة كبيرة"، مشيرا الى ان "الشركة تقول ان الشارع ليس من ضمن المشروع الذي تبلغ تكلفته 8 مليارات".وأكد أن "احد المهندسين يقوم بجمع أموال من الناس بدون وجه حق، فليس هناك قانون يسمح بجباية الأموال بشكل مباشر من الناس دون وجه حق"، مبينا انه "عندما ذهبت زيارة للمدينة وجدت هناك جباية من الناس بالفعل مقابل ربط ربطات المجاري هذا مخالف للقانون".وأشار الى انه "قمنا باخذ دورنا كلجنة نزاهة واحلنا الموضوع الى الادعاء العام وهيئة النزاهة لان هذا استغلال للمواطن وجشع من قبل المهندس".وأوضح انه "الزمنا الشركة بتصحيح هذه الأخطاء، لكن لاننكر وجود تقصير من الشركة والمهندس المقيم مسبقا، فلم يقوموا بتفعيل جهودهم الا عندما تدخلنا للمراقبة، ولو كانت الشركة منصفة وصادقة لما وقعت بهذه الأخطاء منذ البداية".وفي احدى الأمثلة المثيرة أوردها البرقعاوي عن نموذج اعمال الشركة، أشار الى ان عملية نقل الماء ومعالجة التسريب، كانت هناك نماذج ووسائل بدائية لمعالجة تسريب المياه من الانابيب، حيث يقومون باستخدام "طركَة نعال بلاستك" لمعالجة خرق أنبوب لقطع تسريب المياه"، متسائلا: "هل يعقل مشروع كلفته 8 مليار دينار يتم استخدام هذه الطرق البدائية في اصلاح المشاكل؟".