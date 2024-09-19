الكشف عن حقيقة توفر 5 آلاف درجة وظيفية في العراق

وذكر بيان للمجلس ورد لـ السومرية نيوز، انه "في الوقت الذي يُثمن فيه الخدمة العامة الاتحادي الجهود والدعم الكبير المُقدم من قبل السيدات والسادة أعضاء النواب، ومتابعتهم الحثيثة لجهود الخدمة في إنجاز وإتمام عمليات التوظيف لحملة الشهادات العُليا والأوائل وأيضاً المشمولين بقانون رقم (6) لسنة 2000 من ذوي المهن الصحية والطبية".واكد المجلس، على "عدم توفر (4000 - 5000) درجة وظيفية لدى الخدمة مُخصصة لذوي المهن الصحية والطبية حسب ما ورد في بيان النائب (مصطفى سند)، سيما وان ما تم المُصادقة مؤخراً، هي الدرجات الوظيفية للاختصاصات التي وردت الى المجلس من وزارة الصحة".