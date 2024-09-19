البصرة.. تحرير امرأتين وطفلة والقبض على الخاطف وضبط عجلته

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات اللواء (ظافر نظمي جمال) تمكنت مفارز لواء شرطة الطاقة الثامن في محافظة من تحرير امرأتين وطفلة تم اختطافهنَ من قبل أحد الاشخاص بعد ملاحظة عجلته قرب أحد المنشآت النفطية".وأضافت، انه "تم تسليم المتهم مع العجلة الى أحد مراكز الشرطة المحلية في المحافظة أعلاه تمهيداً لعرضه على لينال جزاءه العادل".