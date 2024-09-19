ذي قار.. تحديد مواقع "الفساد" في مشاريع الطرق والجسور

وقال الدلفي، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجلس محافظة استضاف سليم، مدير طرق وجسور المحافظة، في جلسة خصصت لمناقشة عمل المديرية وأهدافها المستقبلية"، مبيناً ان "الجلسة شهدت طرح العديد من المواضيع الحيوية المتعلقة بالبنية التحتية والمشكلات التي تواجه قطاع الطرق".وأضاف، ان "أحد أبرز القضايا التي تم تناولها هو تأثير الموازين المتواجدة على الطرق والأحمال الكبيرة"، لافتا الى ان "هذه الأحمال تعد السبب الرئيسي في استهلاك الطرق وحدوث التخسفات، مما يؤثر سلبا على المقاعد العامة".وذكر أن "هدر المال العام يحدث عندما يتم إكمال التبليط ثم بعد فترة يتم قشط الطرق لإصلاح الأضرار الناتجة عن الأحمال الثقيلة".كما تمت "مناقشة خطة تطوير الطرق الريفية، والتباين في معيارية بعض المشاريع، مما يستدعي تدخل المحافظة بالتعاون مع ديوان محافظة لضمان تحقيق في إنجاز مشاريع الطرق الريفية"، بحسب عضو المحافظة.وأكد الدلفي "أهمية قضية الطرق"، مشيرا إلى "أنها تمثل واجهة المحافظة والبلد، وهي أساس البنية التحتية التي تساهم في جذب الاستثمارات والشركات".وتطرق أثناء حديثه إلى "حزمة المشاريع التي أطلقها الوزراء"، موضحا أن "محافظة حصلت على حصة جيدة منها تشمل مشروع طريق (جصان-دبوني) وطريق (صويرة-جبلة)، بالإضافة إلى تكملة الجزء المتبقي من طريق (كوت-بغداد) وطريق قضاء الزبيدية وصولا لبسماية بطول 71 كيلو مترًا".وطمأن الدلفي "أهالي المحافظة بأن الأوضاع تسير نحو الأفضل، على الرغم من الأزمة المالية التي تعاني منها المحافظة"، معبرا عن "أهمية الإيرادات المتاحة، مقترحا دراسة موضوع الرسوم التي تجبى من خلال المرور والتي يمكن أن تستخدم في عمليات الإعمار والاستثمار في تحسين الطرق".