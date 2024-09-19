"صعقة خلال الواجب" تنهي حياة منتسب بالدفاع المدني في بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "منتسباً في الدفاع المدني بصفة (عقد) لقي مصرعه نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية الواجب خلال اخماد حادث حريق اندلع بمساحة من الحشائش والاعشاب وكمية من النفايات داخل قطعة مجهولة العائدية ضمن حي الجهاد".واضاف، انه "تم نقل الى الطب العدلي".