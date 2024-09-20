السامرائي يؤكد على وحدة أهالي كركوك

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ السومرية نيوز، أنه "ضمن سلسلة زياراته أجراها في محافظة كركوك، وصل تحالف العزم مثنى السامرائي يرافقه تحالف العزم في الغرب، مساء أمس الخميس، إلى مضيف الشيخ أسود الخلف العنكود الجبوري في ناحية العباسي بقضاء الحويجة، والذي كان في استقباله الى جانب عدد كبير من وجهاء وأعيان الناحية وجمع غفير من أبناء القبائل العربية، لحضور تجمع عشائري كبير".وأضاف البيان، أنه "خلال اللقاء أعرب الحاضرون عن امتنانهم الكبير لدور تحالف العزم برئاسة السامرائي في دعم قضايا والوقوف إلى جانب مواطنيها، مؤكدين أهمية الجهود يبذلها لدعم مناطقهم".فيما عبّر السامرائي، خلال كلمته عن "شكره العميق لحفاوة الاستقبال، مؤكداً حرصه الكبير على وحدة أهالي كركوك، قائلا "هدفنا الأساسي هو إيصال الخدمة إلى الناس، وأن يكون من خلال عملنا انعكاسات إيجابية لهم بإذن الله، ومحافظة محافظة كريمة ذات تاريخ عريق، وهي جزء من حضارة الأساسية، ويجب الحفاظ على النسيج المجتمعي في هذه المحافظة، ونحن مسؤولون أمامكم أن نعمل بكل ما نستطيع من قوة لإعاقة إصدار التشريعات والقوانين تنعكس سلبًا على أبناء محافظة والعراق جميعا"، وفق .من جانبه، اعرب الشيخ أسود الخلف العنكود الجبوري، عن "تقديره لهذه الزيارة تعكس التعاون الوثيق بين عشائر المحافظة ومكوناتها وتحالف العزم".