البصرة.. وقفة مؤيدة للمضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية (صور)

وقال مراسل إن العشرات من أهالي محافظة نظموا في الحرية وسط المدينة وقفة مؤيدة للمضي بتعديل الأحوال الشخصية.وأشار الى ان الوقفة شارك بها دين وشخصيات عشائرية ونسائية.ادناه الصور: