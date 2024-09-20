بمناسبة المولد النبوي الشريف.. الأعرجي يحضر حفلا في مدينة الرمادي

حضر مستشار الأمن القومي، الأعرجي برفقة وفد من مستشارية الأمن القومي، الجمعة، في الحفل الذي احتضنته مدينة الرمادي، بمناسبة المولد النبوي الشريف، بحضور شخصيات سياسية ومشايخ وعلماء أفاضل ووجهاء وشيوخ عشائر.

وقال الإعلامي لمستشار الأمن القوم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "يشهد الحفل الذي رعاه مكتب العلامة الشيخ السعدي، استذكاراً لروح الرسالة السماوية التي حملها النبي الأكرم (ص)، ودعوة لنبذ الغلو والتطرف والتحلي بروح وقيم الدين الحنيف التي رسخت مفاهيم الأخوة والتسامح ورص الصفوف بوجه التحديات".