هزة ارضية في السليمانية

وقالت الهيئة في منشور تابعته السومرية نيوز، انه "سجلت مراصدنا الزلزالية، حدوث هزة أرضية الجمعة في إقليم كردستان، محافظة بقوة 2.7 درجة ولم يتم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من مكان حدوثها".وأضافت: "سنوافيكم بمزيد من التفاصيل في حال حدوث أي مستجدات أخرى".