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يومان من "الجو المضطرب" ومفاجآت "الحالوب والسيول" قائمة.. خلاصة طقس العراق
محليات
2024-09-21 | 02:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,515 مشاهدة
السومرية نيوز- محليات
تشير خرائط الطقس الى وقوع مناطق
كردستان
وعدد من محافظات شمال العراق، تحت تأثير حالة جوية غير مستقرة بفعل نزول كتلة هوائية باردة وقد تؤدي لعواصف رعدية ومفاجآت من الحالوب او السيول.
وبحسب تقارير الرصد الجوي، فأن مناطق شمال
العراق
ستتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي وأمطار رعدية متفاوتة الشدة، ناتجة عن اقتراب كُتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا بالتزامن مع توافر تيارات هوائية دافئة في طبقات الجو القريبة من سطح الأر".
وتسود الاضطرابات الجوية حتى يوم غد الأحد، تزامناً مع الاعتدال الخريفي بالتزامن مع نشوء حالة عدم استقرار جوي على المناطق الشمالية حيث تتكاثر السُحب على ارتفاعات مُختلفة وتهطل زخات رعدية من الأمطار على فترات.
ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً ومصحوبة بزخات من البَرَد مما يستوجب الانتباه من مخاطر تشكل السيول المُفاجئة في المناطق الشمالية، مع نشاط ملحوظ على سرعة الرياح المُثيرة للغُبار إبان عبور السُحب الرعدية.
وتكون الرياح مُتقلبة الإتجاه وخفيفة إلى مُعتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغُبار عند نشاطها خاصة في المناطق الشمالية والغربية، فيما تشمل الأمطار الرعدية والاضطرابات الجوية خلال
اليوم
السبت وغدا الاحد كافة محافظات الشمال بالإضافة إلى شمال محافظة
صلاح الدين
.
وعلى صعيد درجات الحرارة من المتوقع حدوث ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ابتداءً من غد السبت ويستمر حتى نهاية الاسبوع الحالي لتصل درجات العظمى الى اوائل الاربعينيات في وسط وجنوب وغرب
البلاد
واقل من ذلك شمال
البلاد
.
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