يومان من "الجو المضطرب" ومفاجآت "الحالوب والسيول" قائمة.. خلاصة طقس العراق

وبحسب تقارير الرصد الجوي، فأن مناطق شمال ستتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي وأمطار رعدية متفاوتة الشدة، ناتجة عن اقتراب كُتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا بالتزامن مع توافر تيارات هوائية دافئة في طبقات الجو القريبة من سطح الأر".وتسود الاضطرابات الجوية حتى يوم غد الأحد، تزامناً مع الاعتدال الخريفي بالتزامن مع نشوء حالة عدم استقرار جوي على المناطق الشمالية حيث تتكاثر السُحب على ارتفاعات مُختلفة وتهطل زخات رعدية من الأمطار على فترات.ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً ومصحوبة بزخات من البَرَد مما يستوجب الانتباه من مخاطر تشكل السيول المُفاجئة في المناطق الشمالية، مع نشاط ملحوظ على سرعة الرياح المُثيرة للغُبار إبان عبور السُحب الرعدية.وتكون الرياح مُتقلبة الإتجاه وخفيفة إلى مُعتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغُبار عند نشاطها خاصة في المناطق الشمالية والغربية، فيما تشمل الأمطار الرعدية والاضطرابات الجوية خلال السبت وغدا الاحد كافة محافظات الشمال بالإضافة إلى شمال محافظة .وعلى صعيد درجات الحرارة من المتوقع حدوث ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ابتداءً من غد السبت ويستمر حتى نهاية الاسبوع الحالي لتصل درجات العظمى الى اوائل الاربعينيات في وسط وجنوب وغرب واقل من ذلك شمال .