واشنطن تحذر من تهديدات لأمن العراق واستقراره

– محلي

حذرت السفيرة الأميركية في الينا رومانوسكي، السبت، من تهديدات لأمن واستقراره.

وقالت رومانسكي في تدوينة على منصة X تابعتها السومرية نيوز، انه "في الدولي للسلام، نتذكر أن التهديدات لأمن واستقراره وسيادته لا تزال قائمة".

وأضاف "اننا ملتزمين بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في والمجتمع المدني لتعزيز عراقٍ سلمي ومزدهر للأجيال القادمة".