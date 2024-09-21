طيران فلاي أديل السعودي يحط رحاله في المطارات العراقية

– محلي

أعلنت طيران فلاي أديل السعودي، عن تسيير رحلاتها الى المطارات .

وقالت الشركة في بيان ورد السومرية نيوز، انه "تنشيطًا للعلاقات السعودية وتماشيًا مع البرنامج الحكومي العراقي والجهود الدبلوماسية والزيارات الحكومية المتبادلة واللجان المشتركة بين البلدين ومساعي من اجل الانفتاح الهادف على المحيط العربي والعالمي وتعزيزًا لموسم العمرة وإقبال المعتمرين العراقيين لأداء العمرة في الديار المقدسة، باشر طيران فلاي أديل السعودي بتسيير رحلاتها الى المطارات العراقية".

وأضافت ان "العمل بدأ من السبت الموافق 21 ايلول بطائرات ذات السعة وبواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا تتوزع بين الدولي ومطار الأشرف ومطار الدولي"، مشيرة الى ان "هناك نية لدى الشركة لزيادة عدد الرحلات وجعلها بشكل يومي لتشمل وتُمد إلى جميع مطارات من أجل استيعاب الأعداد من المعتمرين العراقيين وزيارة الخيارات والرحلات المتعددة أجل تسهيل ذهاب المواطنين العراقيين الراغبين بأداء العمرة وزيارة المملكة".