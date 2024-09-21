انتقادات لغياب رقابة الحكومة التنفيذية في الديوانية على المشاريع

ويقول الباشات في حديث للسومرية نيوز، انه من المؤكد ان يكون الدور الرقابي للحكومة التنفيذية هو الأقوى، لكن التشريعية هي التي تسد شاغر التنفيذية، مشيرا الى ان دور المهندس المقيم دون المستوى المطلوب والرقابة الحقيقية من التنفيذية على المشاريع غير موجودة.ويضيف ان البلدية سلمت ما يقارب 5 احياء من أصل 42 حي بحجج "واهية" تتعلق بالشركات، لافتا الى ان تم إحالة الشركات بالصيغة المباشرة لكن نحن أردنا الإحالة تتم عن طريق المناقصة العلنية لكن هذا الموضوع لم يتم تمريره عن طريق المحافظة.وتصنف من المدن الفقيرة، كونها تفتقر إلى الموارد الاقتصادية والمالية وتعتمد على الزراعة، حيث تعد ثاني أفقر محافظة بعد في نسبة الفقر حسب إحصائيات حكومية ورسمية بنسبة فقر تصل إلى 47 بالمئة، لكن مختصون أكدوا أن وجود الآثار يوفر أرضا خصبة لجذب السياح رافدا اقتصاديا للمحافظة وللبلاد عموما.