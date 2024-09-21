بالوثيقة.. خفض مبيعات زيت الغاز في المحطات الأهلية والحكومية بالنجف

وجاء في الوثيقة وردت لـ السومرية نيوز، انه "تم تخفيض مبيعات المحطات الحكومية والأهلية من منتوج زيت الغاز بنسبة 10% بالاعتماد على معدل المبيعات اليومي لبرنامج الرقيب الالكتروني للفترة من 1 - 18 ايلول 2024".وبحسب الوثيقة، فإن السبب "هو عدم وجود قابل كافي لسد حاجة المحافظة بسبب توقف مصفى وحراجة الموقف".ادناه الوثيقة: