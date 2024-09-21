السامرائي يعد بمتابعة الخدمات وتطويرها مع الجهات المختصة في سامراء

– محلي

تعهد تحالف العزم مثنى السامرائي، بمتابعة الخدمات وتطويرها مع المختصة في .

وقال الإعلامي للسامرائي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي أجرى، زيارة ميدانية في مدينة إلتقى خلالها بعدد من المواطنين واستمع إلى شرح مفصل عن واقع المدينة الخدمي والأمني، كما تفقّد خلال الجولة عدداً من المشاريع يجري تنفيذها في المدينة، وقد تخلل الجولة لقاءات مع عدد من الشخصيات العامة في المدينة".

وأكد السامرائي خلال الجولة لوسائل إعلامية "حرصه على تثبيت كافة الملاحظات المتعلقة بملف الخدمات وتطويرها"، متعهدا "بمناقشة جميع القضايا المطروحة مع المختصة في المحلية والإتحادية، بغية حلها بأسرع وقت".