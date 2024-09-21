السامرائي يعد بمتابعة الخدمات وتطويرها مع الجهات المختصة في سامراء

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مسلسل خاتون
من
09:00 AM
الى
10:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اطلاق صواريخ باتجاه "حيفا وعفولة" بينها استهدفت مطارا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-500768-638625822175677747.jpeg
السامرائي يعد بمتابعة الخدمات وتطويرها مع الجهات المختصة في سامراء
محليات
2024-09-21 | 18:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
139 مشاهدة
السومرية نيوز
– محلي
تعهد
رئيس
تحالف العزم مثنى السامرائي، بمتابعة الخدمات وتطويرها مع
الجهات
المختصة في
سامراء
.
وقال
المكتب
الإعلامي للسامرائي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي أجرى، زيارة ميدانية في مدينة
سامراء
إلتقى خلالها بعدد من المواطنين واستمع إلى شرح مفصل عن واقع المدينة الخدمي والأمني، كما تفقّد خلال الجولة عدداً من المشاريع
التي
يجري تنفيذها في المدينة، وقد تخلل الجولة لقاءات مع عدد من الشخصيات العامة في المدينة".
وأكد السامرائي خلال الجولة لوسائل إعلامية "حرصه على تثبيت كافة الملاحظات المتعلقة بملف الخدمات وتطويرها"، متعهدا "بمناقشة جميع القضايا المطروحة مع
الجهات
المختصة في
الحكومة
المحلية والإتحادية، بغية حلها بأسرع وقت".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
منافسات الجولة الأولى لدوري نجوم العراق تختتم اليوم.. هذه المباريات المتبقية
03:38 | 2024-09-22
لجنة التراخيص تبدأ جولتها على أندية دوري نجوم العراق من السليمانية
06:49 | 2024-08-22
الجولتين الثالثة والرابعة.. تحديد موعد مباراتي العراق ضد فلسطين وكوريا الجنوبية
07:04 | 2024-08-15
هاريس تختار مرشحها لنائب الرئيس قبل جولة في الولايات الحاسمة
09:44 | 2024-08-06
السامكرائي
جولة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أيمن حسين يعود للتدريبات.. هل سيشارك بمباراة العراق أمام فلسطين في البصرة؟
رياضة
32.71%
04:45 | 2024-09-21
أيمن حسين يعود للتدريبات.. هل سيشارك بمباراة العراق أمام فلسطين في البصرة؟
04:45 | 2024-09-21
رومانسية وحب بين رحمة رياض وألكسندر علوم في فيديو كليب "الله لا يحرمني" والجمهور في حالة إندهاش!
منوعات
26.55%
14:24 | 2024-09-20
رومانسية وحب بين رحمة رياض وألكسندر علوم في فيديو كليب "الله لا يحرمني" والجمهور في حالة إندهاش!
14:24 | 2024-09-20
بعد انباء استهدافه بضربة الضاحية.. من هو إبراهيم عقيل؟
دوليات
21.36%
09:47 | 2024-09-20
بعد انباء استهدافه بضربة الضاحية.. من هو إبراهيم عقيل؟
09:47 | 2024-09-20
شاهد بالفيديو.. لحظة سقوط صواريخ حزب الله على اسرائيل
دوليات
19.38%
07:26 | 2024-09-20
شاهد بالفيديو.. لحظة سقوط صواريخ حزب الله على اسرائيل
07:26 | 2024-09-20
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع المتنبي العريق بغداد - الحلقة ١١٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-22
ناس وناس
شارع المتنبي العريق بغداد - الحلقة ١١٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-22
عشرين
السيبرانية تفجر لبنان وترتد اصداء في العراق - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-09-21
عشرين
السيبرانية تفجر لبنان وترتد اصداء في العراق - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-09-21
رحال
قصر الخليفة والمديح النبوي في سامراء - الحلقة ١٥ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-21
رحال
قصر الخليفة والمديح النبوي في سامراء - الحلقة ١٥ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-09-2024 | 2024
12:30 | 2024-09-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-09-2024 | 2024
12:30 | 2024-09-21
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-21
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-21
Biotic
الاكتئاب الدراسي - النوم القهري - الخجل الاجتماعي - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
16:00 | 2024-09-20
Biotic
الاكتئاب الدراسي - النوم القهري - الخجل الاجتماعي - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
16:00 | 2024-09-20
فن نيوز
أبرز انتاجات المسلسلات والافلام المصرية - حلقة ٢٢ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-20
فن نيوز
أبرز انتاجات المسلسلات والافلام المصرية - حلقة ٢٢ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-20
واتساب
أخبار منوعة 20-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-20
واتساب
أخبار منوعة 20-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-20
Celebrity
الشاعر الشعبي حازم المشرفاوي - الحلقة ٢٣ | season 3
15:30 | 2024-09-19
Celebrity
الشاعر الشعبي حازم المشرفاوي - الحلقة ٢٣ | season 3
15:30 | 2024-09-19
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع المتنبي العريق بغداد - الحلقة ١١٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-22
ناس وناس
شارع المتنبي العريق بغداد - الحلقة ١١٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-22
عشرين
السيبرانية تفجر لبنان وترتد اصداء في العراق - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-09-21
عشرين
السيبرانية تفجر لبنان وترتد اصداء في العراق - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-09-21
رحال
قصر الخليفة والمديح النبوي في سامراء - الحلقة ١٥ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-21
رحال
قصر الخليفة والمديح النبوي في سامراء - الحلقة ١٥ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-09-2024 | 2024
12:30 | 2024-09-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-09-2024 | 2024
12:30 | 2024-09-21
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-21
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-21
Biotic
الاكتئاب الدراسي - النوم القهري - الخجل الاجتماعي - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
16:00 | 2024-09-20
Biotic
الاكتئاب الدراسي - النوم القهري - الخجل الاجتماعي - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
16:00 | 2024-09-20
فن نيوز
أبرز انتاجات المسلسلات والافلام المصرية - حلقة ٢٢ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-20
فن نيوز
أبرز انتاجات المسلسلات والافلام المصرية - حلقة ٢٢ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-20
واتساب
أخبار منوعة 20-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-20
واتساب
أخبار منوعة 20-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-20
Celebrity
الشاعر الشعبي حازم المشرفاوي - الحلقة ٢٣ | season 3
15:30 | 2024-09-19
Celebrity
الشاعر الشعبي حازم المشرفاوي - الحلقة ٢٣ | season 3
15:30 | 2024-09-19
اخترنا لك
تصادم وجثة.. حادثان في بغداد
06:58 | 2024-09-22
القضاء يصدر توضيحا بشأن قانون الأحوال الشخصية.. لا يهدف "لتزويج القاصرات"
06:14 | 2024-09-22
جنايات ذي قار: الإعدام بحق مجرم ينتمي إلى العصابات الإرهابية
05:56 | 2024-09-22
التربية تعلن نتائج الدور الثاني للتعليم المهني - عاجل
05:46 | 2024-09-22
النزاهة النيابية تكشف عن أخطر ملفات الفساد في العراق
05:16 | 2024-09-22
انهيار الخدمات في قضاء الزبير ومطالبات بمحاسبة المسؤولين
05:13 | 2024-09-22
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل تتوقعين ان يؤثر تعديل قانون الأحوال الشخصية على حقوقك؟
يؤثر
يؤثر
لا يؤثر
لا يؤثر
لا أهتم
لا أهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.