الخريف يدخل أول أيامه فلكيًا والصيف متمسك بالعراق.. موجة شرقية ترفع الحرارة مجددا

ومن المتوقع ان تعود درجات الحرارة للانخفاض ابتداء من بعد غد الثلاثاء، فيما تكون حول الـ35 مئوية ولاسيما في ووسط ابتداء من الأسبوع المقبل.ويأتي هذا الارتفاع بالرغم من ان دخل فصل الخريف فلكيًا الاحد، بعد من 20 يوما على دخوله مناخيا، وبالرغم من دخول الخريف مناخياً وفلكياً، لا يزال فصل الصيف "شامخا" ويقاوم ولن يستسلم بسهولة، بحسب تعبير راصدين جويين.وأكد المختصون ان "المزيد من ارتفاع درجات الحرارة سيتم تسجيلها الأسبوع الحالي خصوصاً مناطق الجنوب وتصل إلى منتصف الــ40 درجة ويشمل الارتفاع مناطق وسط البلاد بشكل قليل ثم تنخفض نهاية الأسبوع".ومن المتوقع ان تستمر فرص الامطار خلال نهار وليل الاحد في وشمال وشمال الموصل وشمال وغزارة الأمطار واردة خصوصاً في المرتفعات الجبلية، بينما يكون الطقس في باقي المناطق مستقرا وتظهر بعض السحب المتفرقة .