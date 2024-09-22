وزارة العمل تجوب المحال وأصحاب المهن: هل تريدون تقاعدًا مثل الموظف؟.. ستحصلون عليه

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، إن "الوزارة شرعت بخطوات الحملة الميدانية للتعريف بقانون الضمان الاجتماعي بهدف تسليط جهودها على الفئات المشمولة بالضمان الاجتماعي، لاسيما في المناطق الصناعية وحثِّ العاملين على التسجيل بضمان التقاعد الاختياري والتي تضمن راتباً تقاعدياً للعامل يوازي أو يساوي تقاعد الموظف في القطاع العام".وأضاف أن "الحملة الميدانية تستهدف المشاريع والمحال الصناعية والخدمية ببغداد والمحافظات والتي يكون العامل هو نفسه رب العمل لحثِّهم على التسجيل بالضمان الاجتماعي، عاداً قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، من أهم القوانين شرعت خلال هذه المرحلة كونه يخدم شريحة واسعة من المجتمع".وبين العقابي أن "الحملة جاءت لتعريف العاملين في القطاع الخاص بحقوقهم واطلاعهم على امتيازات عديدة في هذا القانون، وأن الوزارة تعمل على تطوير خطوات جديدة للحملة وأن تكون بإدارة منظمة العمل الدولية"، بحسب صحيفة .وأفاد بأن "الوزارة أطلقت خدمة (ضمانتي) عبر منصة (أور) لطلب الانتساب إلى التقاعد الاختياري وإعادة احتساب الراتب التقاعدي ليتمكن العمال في القطاع الخاص من التقديم عليها بشكل مباشر دون الرجوع إلى دائرة الضمان الاجتماعي، كاشفاً عن شمول ثلاثة آلاف و500 عامل خلال المدة الماضية، بالضمان الاختياري".