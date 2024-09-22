الشروع بنصب 300 صافرة إنذار في المحافظات.. ما السبب؟

وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء محسن، إن المديرية تستمر بتنفيذ المشاريع المتطورة التي تحد من حوادث الحرائق، أهمها التوجه لنصب 300 صافرة انذار في عدد من المحافظات والمناطق التي شهدت توسعاً عمرانياً بعد إبرام عقد مع الشركة المنفذة.وأوضح أن هذه الصافرات تربط عبر أجهزة متطورة بمنظومة مركزية في الدفاع في العاصمة وتصدر نغمة في حال حدوث حريق في أي مكان ليتم الإبلاغ الفوري للمراكز القريبة للتوجه إلى مكان الحادث واتخاذ الإجراءات الآنية اللازمة بالسرعة الممكنة، لاسيما أن عامل الوقت في التعامل مع هكذا حوادث يعد مهماً جداً.وبين محسن أن تلك الصافرات لا يقتصر عملها فقط على حوادث الحرائق، إنما هناك نغمات للكوارث الطبيعية منها العواصف والزلازل والفيضانات، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى أُنجزت بشكل كامل وتم تفعيل عملها في أحداث جائحة وقد كانت لها نتائج إيجابية كبيرة في التعامل مع الاستجابة السريعة لنقل الإصابات.وتابع أن المديرية أصدرت جملة من التوصيات للحد من الحرائق تزامناً مع فصل الصيف وحلول الشتاء، لاسيما مع كثرة استعمال المدافئ الكهربائية والنفطية، مما يتوجب على المواطنين الأخذ بجميع التعليمات والعمل بها لتجنب التعرض إلى الحوادث.