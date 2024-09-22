بغداد دون الاربعين.. ماذا عن باقي المحافظات؟

– محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، انخفاضاً في درجات الحرارة ليوم غد الاثنين.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "اعلى درجات حرارة ستسجل يوم غد الاثنين، في والبصرة وميسان بمعدل 44 مئوية تليها بواقع 43 مئوية، فيما ستسجل 39 مئوية".

وأضاف ان "اقل درجات حرارة ستسجل في محافظة بواقع 31 درجة مئوية والسلمانية 33 مئوية واربيل 34 مئوية".