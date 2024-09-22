الحبس الشديد بحق مدانين اقدما على أخذ مبالغ مالية من مواطنة مقابل التعيين

وذكر الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدانين قاما باخذ مبالغ مالية من المشتكية مقابل تعيينها مع ابنتها في احدى دوائر الدولة من خلال استعمال طرق احتيالية وتزويدهما بكتب تعيين مزورة".وأضاف المجلس، أن "الحكم يأتي استنادا لأحكام المادة 456 /1 /أ و ب وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".