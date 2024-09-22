مشاكل متجذرة وخسائر تجاوزت الـ19 مليار دولار.. بارزاني يوضح طبيعة الخلاف مع بغداد

– محلي

أكد إقليم مسرور بارزاني، ان القضية الكردية في ليست وليدة اللحظة، فيما أشار الى ان المشكلة بين وأربيل أكبر بكثير من مجرد الخلاف.

وقال في تصريح للعربية تابعتها السومرية نيوز، ان "القضية الكردية هي جزء من تاريخ طويل يعود إلى تأسيس الدولة العراقية"، مشيرا إلى أن "المشكلة بين وأربيل أكبر بكثير من مجرد الخلاف على الرواتب أو النفط، حيث تكمن جذورها في قضايا الهوية والأراضي المتنازع عليها بين الطرفين".

وأضاف ان "إقليم يسعى دائمًا لأن يكون شريكًا حقيقيًا في الحكم"، مؤكدًا "ضرورة الالتزام بالدستور لضمان هذا الشعور بالشراكة".

وتابع أن "الدستور العراقي، الذي شارك الأكراد في صياغته، يجب أن يكون الحكم بين الاتحادية والإقليم"، مشيرًا إلى أن "هناك مشكلات متراكمة تتعلق بالنفط والغاز والموازنة العامة، ولا يمكن حلها إلا عبر اتفاقيات دائمة بين الطرفين".

ولفت إلى أن "الخسائر الناتجة عن توقف تصدير النفط من إقليم تجاوزت 19 مليار دولار"، مشددًا على أن "الحكومة الاتحادية لم تظهر أي استعداد لتعويض الإقليم عن هذه الخسائر".

وتطرق إلى "اتهامات موجهة للإقليم بتهريب النفط"، داعيًا من يوجه هذه الاتهامات إلى "تقديم أدلة حقيقية".

وأكد أن "إقليم أثبت التزامه المالي تجاه الاتحادية بشكل أكبر من بقية أجزاء العراق"، لافتا إلى أن "الإقليم سلم جميع مستحقاته إلى العامة لكنه لم يحصل على حصته من الموازنة بالشكل المطلوب".

وبين أن "الإقليم يحظى بعلاقات جيدة مع دول الجوار، بالإضافة إلى الدول الغربية والخليجية"، نافياً "وجود أي قواعد إسرائيلية في الإقليم كما يزعم البعض".