السجن المؤبد بحق 5 متهمين لقيامهم بالتعاطي والمتاجرة بالمواد المخدرة

وذكر القضاء الأعلى في بيان انه "تم على أحد المدانين في وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة كما والقي على المدان الثاني وهو يقود عجلة نوع تك تك وضبط في حيازته على حبوب مخدرة نوع (كبتاجون)، واستدرج المتهم الثالث بكمين له وهو يقود سيارته وعثر داخلها على مواد مخدرة بوزن 2 کغم".وأضاف أن "المتهمين اعترفوا بالتعامل مع شخصين آخرين في محافظة وتم إلقاء عليهما في قضاء سفوان وضبط بحوزتهما على مواد مخدرة نوع كبتاجون بوزن 18 كغم"، لافتا أن "الحكم صدر وفق أحكام المادة 28 / أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".