القضاء يصدر توضيحا بشأن قانون الأحوال الشخصية.. لا يهدف "لتزويج القاصرات"

– محلي

اصدر القضاء الأعلى، توضيحا بشأن قانون الأحوال الشخصية، فيما أشار الى انه لا يهدف لـ"تزويج القاصرات".

وقال المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بتاريخ اليوم الاحد الموافق 22 /9 /2024 استضاف القضاء الأعلى مناقشة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل"، لافتا الى انه "جرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع القانون المذكور".

وأضاف "تبين من عدم دقة التصريحات الإعلامية التي تختزل مشروع التعديل وتصوره بطريقة غير صحيحة بأن الغاية منه (تزويج القاصرات او سلب حضانة الأطفال من الام او حرمان الزوجة من النفقة، وحرمان البنت من الميراث في العقارات) حيث ان هذا التصوير يخالف الحقيقة وما يرمي اليه هذا التعديل"، موضحا ان "أساس فكرة تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، تستند ابتداء الى نص المادة (41) من دستور جمهورية لسنة 2005 التي تنص على ((العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او معتقداتهم او اختيارهم وينظم ذلك بقانون))، لذا فأن الموضوع المتعلق بالاحوال الشخصية، هو خيار للشخص ولكن وفقا لقانون يصدر من النواب".

وأشار الى ان "اصل مشروع القانون المطروح، لم يتناول الاحكام التفصيلية التي تتعلق باحوال الأسرة من زواج وطلاق وحضانة ونفقة وما الى ذلك من أمور تتعلق بالجوانب الشرعية والفقهية انما أحال هذه المواضيع الى مدونة الاحكام الشرعية التي يتم اعدادها لاحقاً من قبل المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والافتائي في بالتنسيق مع القضاء الأعلى وتقديمها الى النواب للموافقة عليها خلال (6) ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون".

وذكر المجلس ان "الاجتماع حضره من جانب القضاء الأعلى نواب كاظم عباس وحسن فؤاد والقاضي الاقدم في هيئة الأحوال والمواد الشخصية صالح شمخي ورئيس الاشراف القضائي القاضي ليث جبر ومن جانب النواب أعضاء المجلس كلا من دنيا عبد الجبار الشمري وباسم نغيمش الغريباوي ورائد حمدان ومحمد جاسم الخفاجي وحسين علي اليساري ومرتضى علي الساعدي".