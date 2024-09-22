النقل النيابية تكشف "الأسباب الحقيقية" لتأخر الرحلات في مطار بغداد

وقال الفتلاوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "أبرز سبب لتأخير الرحلات الجوية، هو ظهور مشكلة تحدث لأول مرة تتمثل في قلة طاقم الطيران"، لافتا الى ان "العراق يمتلك 96 طيارا، منهم 16 طيارا صرفت عليهم الدولة مبالغ طائلة من أجل ان يكونوا طيارين ضمن الخطوط الجوية العراقية، ولكن لم تعينهم لغاية الان بالرغم من امتلاكهم قرار من رئاسة الوزراء وتخصيص من وزارة المالية".وأضاف الفتلاوي، أن "الرحلات الجوية محتكرة على مجموعة من الطيارين بالرغم من تجاوزهم عدد الساعات المسموح بها، وربما هذا يفسر امتناع جهات مستفيدة من عدم تعيين الطيارين الجدد".وتابع الفتلاوي، أن "السبب الآخر يتمثل في عدم امتلاك ورشة لصيانة الطائرات، ليضطر الى تفكيك محرك الطائرة التي تحتاج الى صيانة وإرساله الى إحدى الدول، وهذا الامر يتسبب في خروج الطائرات عن الخدمة لفترات طويلة ويستنزف أموالا طائلة"، لافتا الى ان "هذه المشكلة ستحل في حال وجود ورشة محلية وقطع غيار متوفرة".