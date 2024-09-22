الكويت تصدر مرسوما بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب مع العراق

– محلي

صدر مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين الكويت والعراق لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال.

وجاء في المذكرة الايضاحية أنه رغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين حكومة الكويت، وحكومة فقد تم التوقيع على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال.

وأشارت المادة (1) من الاتفاقية الى "أنها تطبق على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدين أو كلتيهما، ونصت المادة (2) على المشمولة بهذه الاتفاقية".

وتضمنت الإتفاقية أرباح الأسهم والمقصود بهذا المصطلح الدخل من الأسهم أو أسهم الانتفاع أو أسهم المؤسسين أو حقوق أخرى لا تمثل مطالبات ديون والمساهمة في الأرباح وكذلك الدخل من حقوق شركات أخرى مثل الدخل من الأسهم طبقاً لقوانين الدولة المتعاقدة تعتبر الشركة الموزعة للدخل مقيمة .

ونصت الاتفاقية على ضرورة تبادل المعلومات السرية بين السلطات المختصة في الدولتين والمتعلقة بتنفيذ أحكام تلك الإتفاقية.

الى ذلك، استثنت الإتفاقية الدخل الذي يحصل مقيم في متعاقدة بصفته فناناً مسرحيا او سينمائياً، أو إذاعي او تليفزيوني أو موسيقي، او رياضي، حيث يجوز اخضاع تلك الفئات للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى.