اتلاف 25 طنا من المخللات غير الصالحة للاستهلاك البشري جنوبي بغداد

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الرقابة الصحية في صحة الكرخ اتلفت (25) طناً من المخللات غير الصالحة للاستهلاك البشري في معمل غير مجاز بمنطقة جنوبي بغداد".