مستشار الأمن القومي العراقي يكشف عن "تحديات خطيرة تواجه البشرية"

الاعرجي في كلمة له خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الأول للمتغيرات المناخية وأثرها على الأمن الصحي في العراق، المنعقد في / 22- 23 أيلول 2024، قال إن "التغيرات المناخية والبيئية تحديات خطيرة تواجه البشرية ، ومسؤولية الحفاظ على البيئة هي مسؤولية مشتركة وتضامنية بين الجميع، لمنع التلوث والتوجه نحو الاستخدام الأمثل للمياه".وأضاف، أن "الحكومات وحدها لا تستطيع التعاطي مع ملف التغيرات المناخية والبيئية من دون تعاون المجتمعات من خلال الترشيد في الاستخدام والتوعية بمخاطر التغيرات المناخية والبيئية ،خدمة للأجيال القادمة".وأشار إلى أن "الدول المتشاطئة يجب أن تتعاون وتنسق فيما بينها وتضع حلولا مشتركة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية".واتم الاعرجي بالقول: "التغيرات المناخية والبيئية لها عواقب سلبية على المجتمعات وتفتح أبواب الهجرة والبطالة والجريمة وتنذر بتراجع المجتمعات، ولابد من تعاون جاد وحقيقي بين جميع المؤسسات الحكومية والفعاليات الشعبية، للتعامل مع هذا التحدي الخطير ".