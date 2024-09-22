ذي قار تحدد الأربعاء المقبل موعدا للاعلان عن المقبولين بعقود 9577

أعلن محافظ مرتضى الابراهيمي، عن تحديد يوم الأربعاء المقبل موعدا نهائيا للاعلان عن المقبولين بعقود 9577.

وقال مكتب الابراهيمي في بيان، إن "محافظ حضر جلسة المحافظة والتي عقدت الاحد برئاسة المجلس عزة الناشي وبحضور أغلبية اعضائه وأعلن على تحديد يوم الاربعاء المقبل موعداً نهائيا للاعلان عن اسماء المقبولين بعقود الدرجات الوظيفية البالغة 9577 بعد ان تم اكمال تدقيقها".

واضاف الابراهيمي أن "الجلسة شهدت في ملف تحويل الاجور الى عقود والاتفاق على مخاطبة لتحويلهم بعد توفير التخصيصات المالية".



واشار الى "مناقشة ملف المنافع وامكانية تحقيق الفائدة منها للمحافظة عبر المشاريع في قطاعات مختلفة"، مؤكدا "الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة لجنة الخدمات وعضوية لجان الصحة والمالية والفنية والتخطيط والزراعة لعقد خاص يوم غد الاثنين مع المعاون الفني لمحافظ بهدف مناقشة خطة المنافع للتصويت عليها في الجلسة المقبلة".