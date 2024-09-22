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ذي قار تحدد الأربعاء المقبل موعدا للاعلان عن المقبولين بعقود 9577
محليات
2024-09-22 | 12:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
364 مشاهدة
أعلن محافظ
ذي قار
مرتضى الابراهيمي، عن تحديد يوم الأربعاء المقبل موعدا نهائيا للاعلان عن المقبولين بعقود 9577.
وقال مكتب الابراهيمي في بيان، إن "محافظ
ذي قار
حضر جلسة
مجلس
المحافظة والتي عقدت
اليوم
الاحد برئاسة
رئيس
المجلس عزة الناشي وبحضور أغلبية اعضائه وأعلن
الاتفاق
على تحديد يوم الاربعاء المقبل موعداً نهائيا للاعلان عن اسماء المقبولين بعقود الدرجات الوظيفية البالغة 9577 بعد ان تم اكمال تدقيقها".
واضاف الابراهيمي أن "الجلسة شهدت
كذلك
البحث
في ملف تحويل الاجور الى عقود والاتفاق على مخاطبة
وزارة المالية
لتحويلهم بعد توفير التخصيصات المالية".
واشار الى "مناقشة ملف المنافع
الاجتماعية
وامكانية تحقيق الفائدة منها للمحافظة عبر
انشاء
المشاريع في قطاعات مختلفة"، مؤكدا "الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة
رئيس
لجنة الخدمات وعضوية لجان الصحة والمالية والفنية والتخطيط والزراعة لعقد
اجتماع
خاص يوم غد الاثنين مع المعاون الفني لمحافظ
ذي قار
بهدف مناقشة خطة المنافع
الاجتماعية
للتصويت عليها في الجلسة المقبلة".
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