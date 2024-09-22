مصرع وإصابة خمسة أشخاص بحادث سير في البصرة

أفاد محلي، مساء الأحد، بمصرع وإصابة خمسة أشخاص بحادث سير في محافظة .

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث سير وقع بين 5 سيارات صالون على طريق بصرة شط العرب".

وأضاف المصدر أن "الحادث تسبب بمصرع شخص وإصابة أربعة بجروح تم نقلهم الى مستشفى قريب".