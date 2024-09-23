التعليم تعلن إطلاق التقديم الى الدراسة المسائية غدا الثلاثاء

نيوز - محليات



أعلنت العالي والبحث العلمي، إطلاق استمارة التقديم الى الدراسة المسائية في الجامعات العراقية للسنة الدراسية 2025/2024 اعتبار من يوم غد الثلاثاء.





وأضاف ان "الوزارة حددت الإجراءات المتعلقة بالحدود الدنيا للقبول في الدراسة المسائية على وفق الآتي: وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، أن "السقف الزمني للراغبين بالتقديم يستمر الى غاية أسبوع بعد إعلان نتائج قبول الطلبة في التعليم الحكومي الخاص الصباحي".وأضاف ان "الوزارة حددت الإجراءات المتعلقة بالحدود الدنيا للقبول في الدراسة المسائية على وفق الآتي: اضغط هنـا