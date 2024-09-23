اعلان نسبة نجاح الامتحانات الوزارية للدراسة المتوسطة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، ان "نسبة نجاح الامتحانات الوزارية للدراسة المتوسطة في للتربية كافة بلغت ٧٣.٣٧٪ ".وتبارك للطلبة الناجحين مع الامنيات بالموفقية والسداد في مسيرتهم التعليمية، وفقا للبيان.