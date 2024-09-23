بغداد.. ظروف غامضة توصل امرأة للانتحار داخل غرفتها

وقال المصدر لـ نيوز، إن "آمراة متزوجة تولد 90 اقدمت على الانتحار باسلوب الشنق، مستخدمة حبل معلق بسقف غرفتها".واضاف ان " الحادث وقع ضمن منطقة كفاءات السيدية بالعاصمة بغداد"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة الاسباب".