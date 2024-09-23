التعليم العالي توجه نداء لهذه الأسماء

نيوز – محلي

وجهت العالي، نداء الى المشمولين بالتعيينات بالشروع في عملهم ودوامهم ضمن التشكيلات المؤشرة في الأمر الإداري.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، ان على "الذوات المدرجة أسماؤهم الذين جرى تعيينهم بموجب الأوامر الوزارية (1978) و(1981) و(1982) في 2024/8/12 الشروع في عملهم ودوامهم ضمن التشكيلات المؤشرة في الأمر الإداري ومرفقاته من القوائم المنشورة في موقع الوزارة الرسمي ( https://www.alsumaria.tv/TheWall/www.mohesr.gov.iq ). الأمر الإداري وقوائم الأسماء:

