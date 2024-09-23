مع بدء العام الدراسي الجديد.. هكذا تتخلص من "رعب" الامتحانات

– محلي

التوتر أو القلق قبل الامتحانات إذا امتزج بالشك من القدرات، سيجعل الطلبة مضطربين ومشوشين وبالتالي تتبخر المادة الدراسية وتغيب المعلومات عن الذهن ويخسرون فرصة النجاح.

وقال خبراء التنمية البشرية إن "التكيّف والمثابرة، عاملان أساسيان من العوامل التي تساعد على تحقيق النجاح، وإن قدرة التكيّف تعني التأقلم مع الظرف والقيام بما يجب، أما المثابرة فهي التغلب على القلق والإرهاق والفشل".

وأضافوا أنه "من الصعب على الفرد تحقيق النجاح بمفرده مهما كانت طموحاته، فالنجاح يتطلب دعم ومساندة أشخاص آخرين".

وبما أن هنا عن نجاح الطلبة في الامتحانات، يؤكد الكثير من خبراء التعليم أن "على الطلبة الاعتماد على أفراد العائلة والأصدقاء وحتى الجيران"، مشددين على "دور المعلمين والمدرسين في مساعدة الطلبة لاجتياز الامتحانات وتحقيق النجاح المنشود".

ونقلت قناة الحرة عن مدرس مادة الرياضيات علي البياتي، من محافظة قوله ان " عدّة عوامل تزيد من حدة الشعور بالقلق عند الطلبة"، مبينا ان "القلق ينبع من التفكير المستمر بضرورة الحصول على درجات في الامتحانات، والحرص على تحقيق التفوق والنجاح، كذلك تقصير الطالب في ضبط المادة العلمية واستيعاب المعلومات الكافية لأداء الامتحان".

ويعزو أسباب ذلك إلى "قصر فترة الدراسة"، موضحا أن "السنة الدراسية في قرابة ثمانية أشهر وتتخللها عطل رسمية بالعشرات، وهذه المدة بالتالي غير كافية لاكتساب الطالب المعلومات التي تؤهله لدخول الامتحانات الوزارية البكالوريا".

وتباينت آراء الطلبة بشأن الشعور بالقلق أثناء فترة الامتحانات سابقا، فالبعض أكد أنه "قادر على تجاوز هذا الشعور"، فيما أشار آخرون إلى "تغلب هذا الشعور على سلوكهم ما أدى إلى الفشل في الامتحانات وإعادة السنة الدراسية".

وبين ان "هناك تفاوت في مستويات استيعاب الطلبة في فهم المواد الدراسية"، مؤكدا أن "ضعف تواصل الطالب مع المدرس، وعدم استعداده استعدادا صحيحاً لأداء الامتحانات سيجعل من القلق شعورا مرافقا للطلبة حتى دخولهم قاعة الامتحان".

وفي سياق مساعدة الطلبة على التخلص من شعور القلق الذي يرافقهم قبل الامتحانات وخلالها، أشار إلى "وجود تقصير في الجانب التربوي من قبل الكادر التعليمي والأهل والأصدقاء لتخفيف الضغط الذهني والنفسي عن كاهل الطلبة أثناء فترة الامتحانات"، مشددا "على أهمية تشجيع الطلبة وحثهم على النجاح وتحقيق الأهداف في المستقبل".

ومن الخطوات الأساسية التي اعتمدها في مساعدة طلبته لتخطي الشعور بالقلق ودخول الامتحانات بثقة، مرافقتهم حتى دخولهم قاعة الامتحان، وأكد "أهمية أن يشعر الطالب بالارتياح والطمأنينة من خلال وجود المدرس إلى جانبه باستمرار".

كما أشار إلى أن "المدرس بهذه الطريقة سيعزز من ثقة الطالب بنفسه ويلبي رغبة الطلبة في تأكيد المعلومات التي بحوزتهم"، محذرا "من قلة النوم أو ذهاب الطلبة إلى الامتحان دون أن أخذ قسط كافٍ من الراحة".

وذكر ان "أفضل فترة للنوم تبدأ التاسعة مساء وحتى الثالثة فجراً، فخلال هذه الساعات يساعد الجسم على إفراز هرمونات تعمل على تنشيط خلايا الذاكرة فضلا عن إراحة البدن والذهن من عناء ساعات القراءة"، لافتا الى ان "التركيز على 50 في المئة من موضوع الدرس أفضل من ذهاب الطالب إلى الامتحان وذهنه متعب وجسده لم يأخذ القسط الكافي من النوم".

واشتلا إلى "ضرورة الاهتمام بنوعية الطعام الذي يتناوله الطلبة أثناء فترة الامتحانات"، مؤكدا "أهمية الاعتناء بوجبة الفطور قبل التوجه إليها".

كما دعا الطلبة إلى "ممارسة الرياضة أثناء فترة الامتحانات بوصفها أحد العوامل التي تزيد ثقة الطالب بنفسه، متحدثا "عن نظام اعتمده مع طلبته أثناء فترة الامتحانات وهو مكافأة الطالب بخمس دقائق من الراحة بعد كل ساعة من القراءة، يمكنه خلالها تصفح الإنترنت أو مشاهدة التلفزيون أو مع الأهل أو ممارسة الرياضة، وبهذه الحالة يحصل الطالب على نصف ساعة من الراحة خلال فترة دراسة تستمر لست ساعات".



نصائح أخرى قدمها تربويون بينهم للطلبة وهي السيطرة على التوتر والمحافظة على الهدوء والإيجابية والاسترخاء والدراسة بذهن صافٍ وتجنب المماطلة ومراكمة الدراسة وضرورة تخصيص وقت للراحة والترفيه والأهم من هذا كله الثقة بالنفس وبالقدرات وتحديد أهداف واضحة للمستقبل.