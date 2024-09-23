السيد الحكيم يوجه تيار الحكمة الوطني بتقديم الإغاثة الإنسانية للشعب اللبناني

نيوز – محلي

وجه رئيس تحالف قوى السيد الحكيم، أبناء التيار الى تقديم الإغاثة الإنسانية للشعب اللبناني.

وقال السيد في بيان ورد لـ نيوز، "نقف بكل إجلال وإكبار عند بيان المرجعية الدينية العليا الذي عبّر عن عمق الألم والأسى تجاه الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة، ودعا إلى بذل كل جهد ممكن لإيقاف هذا العدوان الوحشي".

ودعا "أبناء تيار الحكمة الوطني (تنظيمات وكوادر ومؤسسات) وكافة المؤمنين وأصحاب الضمائر الحية إلى المبادرة العاجلة في تقديم الإغاثة الإنسانية للشعب اللبناني العزيز"، مؤكدا "على ضرورة العمل الجاد لإيقاف العدوان الهمجي وحماية المدنيين الأبرياء، خاصة في ظل استهداف القرى والمدن اللبنانية بطريقة وحشية".

وتابع "نسأل العلي القدير أن يحفظ وشعبه من كل مكروه، وأن يتغمد شهداءه الأبرار، وخاصة المقاومين الأبطال، بواسع رحمته، ويمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يديم الأمن والاستقرار في ربوعه".