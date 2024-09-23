السيد الصدر يوجه رسالة لنصرة لبنان وفلسطين

السومرية نيوز – محلي

وجه زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، رسالة لنصر وفلسطين.

وقال السيد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "انصروا المجاهدين في وفلسطين بما يلي:

أولا-رفع الاعلام اللبنانية والفلسطينية الى جانب العلم العراقي فوق سطوح المنازل والمحال والعمارات في الطرق والازقة.

ثانيا-قراءة دعاء اهل الثغور لنصرة بيروت والقدس الشريف بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب يومياً.

ثالثا-المجاهدون لا سيما في بحاجة الى العلاج والدواء والأطباء، فعلى من يستطيع معونتهم فلا يقصر في ذلك رجاء أكيداً.

وادناه نص بيان السيد الصدر: