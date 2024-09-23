الطب العدلي يسلم رفات (45) شهيداً من ضحايا سجن بادوش

– محلي

أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن تسليم دائرة الطب العدلي رفات (45) شهيداً من ضحايا سجن الذين اغتالتهم عصابات في 2014.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "برعاية رئيس الوزراء شياع السوداني وبأشراف مباشر من وزير الصحة الحسناوي ومتابعة مدير عام دائرة الطب العدلي زيد علي عباس، قامت الدائرة بتسليم جثامين (45) شهيداً ضمن الوجبة الثانية لمجزرة سجن الذين تم اغتيالهم من قبل عصابات الارهابية والتي وقعت قبل عدة سنوات في محافظة نينوى".

واكد معاون عامر جميل ان "هذه الخطوة تاتي كجزء من جهود الملاكات الطبية والمختبرية في قسم المقابر الجماعية ودائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية في لاستخراج وإعادة رفات الضحايا وتقديمها لعائلاتهم بعد اكمال كافة الاجراءات القانونية وفحص الحمض النووي (DNA)".

من جانبها بينت مدير قسم المقابر الجماعية في الدائرة ياسمين منذر "الالية المتبعة في الكشف عن رفات الشهداء والفحوصات التي تتم على هذه الرفات مع بيان آلية التسليم لذويهم بما يضمن تسهيل و رفع العبئ عن المواطنين حرصاً منا على راحة المواطن وبذلك يصبح العدد الكلي (123) شهيدا".