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رواية واشنطن حول خروج التحالف من العراق تختلف.. "الانسحاب يشمل بعض القوات"
محليات
2024-09-24 | 02:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,313 مشاهدة
السومرية نيوز
– امني
مازالت المحادثات بين
بغداد
وواشنطن بشأن مهمة التحالف الدولي في
العراق
مستمرة بشأن مدى إمكانية تمديدها بعد مرور عشر سنوات على تأسيس التحالف الذي وجِد لمحاربة تنظيم "داعش" في
العراق
وسوريا.
ففي البيان الذي صدر الاثنين عن
المكتب
الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي،
محمد
شياع السوداني، عقب اللقاء بوزير
الخارجية
الأميركي أنتوني بلينكن، أشار إلى أن الطرفين بحثا في نيويورك إنهاء وجود التحالف في
العراق
.
لكن خطر "داعش" لم ينته، بحسب تأكيدات مسؤولين أميركيين، فبشكل شبه يومي تقريبا تعلن القوات العراقية عن مقتل مجموعة من عناصر التنظيم في مناطق شمال البلاد وغربها.
وقال كبير الباحثين في المجلس الأطلسي توماس إيريك في مقابلة صحفية إن "الولايات المتحدة والعراق يقتربان من العمل على أساس جديد في العلاقة، وهذا يشمل إخراج بعض القوات الأميركية التي كانت في
العراق
لمنع عودة
داعش
وتموضع هذه القوات في شمال
العراق
مثلاً
لتكون
نقاط الاحتكاك أقل سخونة".
وفي السادس من
الشهر
الجاري، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها إن خطة بين
بغداد
وواشنطن تتضمن خروج مئات من قوات التحالف بحلول ايلول من عام 2025 والبقية بحلول نهاية العام التالي، مضيفة أنه تم الاتفاق بشكل كبير على الخطة وتنتظر موافقة نهائية من البلدين وتحديد موعد للإعلان عنها.
ويوم الجمعة الماضي نقلت صحيفة "بوليتيكو"، عن مسؤولين في
الإدارة الأميركية
قولهم إن "المفاوضات حول الخطة، بلغت مراحلها النهائية"، وفقا لمسؤولين أميركيين أقروا في الوقت ذاته بأن القتال ضد بقايا
داعش
في
العراق
وسوريا لم ينته بعد.
واضاف إيريك أن "الموقف بالنسبة لداعش لم يتم تسويته كلياً،
داعش
ما زال لديه وجود غربي
العراق
وشمال شرقي سوريا"، متسائلا "كيف يمكن مساعدة القوات العراقية على منع
داعش
من تحقيق ما يريده".
غيما ذهبت السفيرة الأميركية لدى العراق، ألينا رومانوفسكي، إلى التلميح بشأن استمرار وجود ما يهدد استقرار الأوضاع في
العراق
. ففي تغريدة لها على تويتر في الحادي والعشرين من ايلول الحالي، أشارت إلى إن "التهديدات لأمن
العراق
واستقراره وسيادته لا تزال قائمة".
في المقابل، قال مساعد وزير
الخارجية
الأميركي السابق مارك كيميت: "لا أعتقد أن الانسحاب الأميركي من
العراق
سيؤدي إلى فراغ أمني، فالقوات الأمنية العراقية تسيطر على ما تبقى من عناصر
داعش
وستبقى بعض القوات الأميركية لتقديم الدعم اللوجستي".
وأضاف ان "القوات الأميركية في
العراق
غير مسؤولة عن توفير الأمن، بل تركز على جمع المعلومات الاستخبارية والدعم الاستخباري"، لافتا الى انه "لا توجد قوات أميركية أو قوات تحالف قتالية، لذلك فإن انسحاب هذه القوات لن يؤدي إلى فراغ أمني".
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