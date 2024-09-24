رواية واشنطن حول خروج التحالف من العراق تختلف.. "الانسحاب يشمل بعض القوات"

– امني

مازالت المحادثات بين وواشنطن بشأن مهمة التحالف الدولي في مستمرة بشأن مدى إمكانية تمديدها بعد مرور عشر سنوات على تأسيس التحالف الذي وجِد لمحاربة تنظيم "داعش" في وسوريا.

ففي البيان الذي صدر الاثنين عن الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، شياع السوداني، عقب اللقاء بوزير الأميركي أنتوني بلينكن، أشار إلى أن الطرفين بحثا في نيويورك إنهاء وجود التحالف في .

لكن خطر "داعش" لم ينته، بحسب تأكيدات مسؤولين أميركيين، فبشكل شبه يومي تقريبا تعلن القوات العراقية عن مقتل مجموعة من عناصر التنظيم في مناطق شمال البلاد وغربها.

وقال كبير الباحثين في المجلس الأطلسي توماس إيريك في مقابلة صحفية إن "الولايات المتحدة والعراق يقتربان من العمل على أساس جديد في العلاقة، وهذا يشمل إخراج بعض القوات الأميركية التي كانت في لمنع عودة وتموضع هذه القوات في شمال مثلاً نقاط الاحتكاك أقل سخونة".

وفي السادس من الجاري، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها إن خطة بين وواشنطن تتضمن خروج مئات من قوات التحالف بحلول ايلول من عام 2025 والبقية بحلول نهاية العام التالي، مضيفة أنه تم الاتفاق بشكل كبير على الخطة وتنتظر موافقة نهائية من البلدين وتحديد موعد للإعلان عنها.

ويوم الجمعة الماضي نقلت صحيفة "بوليتيكو"، عن مسؤولين في قولهم إن "المفاوضات حول الخطة، بلغت مراحلها النهائية"، وفقا لمسؤولين أميركيين أقروا في الوقت ذاته بأن القتال ضد بقايا في وسوريا لم ينته بعد.

واضاف إيريك أن "الموقف بالنسبة لداعش لم يتم تسويته كلياً، ما زال لديه وجود غربي وشمال شرقي سوريا"، متسائلا "كيف يمكن مساعدة القوات العراقية على منع من تحقيق ما يريده".

غيما ذهبت السفيرة الأميركية لدى العراق، ألينا رومانوفسكي، إلى التلميح بشأن استمرار وجود ما يهدد استقرار الأوضاع في . ففي تغريدة لها على تويتر في الحادي والعشرين من ايلول الحالي، أشارت إلى إن "التهديدات لأمن واستقراره وسيادته لا تزال قائمة".

في المقابل، قال مساعد وزير الأميركي السابق مارك كيميت: "لا أعتقد أن الانسحاب الأميركي من سيؤدي إلى فراغ أمني، فالقوات الأمنية العراقية تسيطر على ما تبقى من عناصر وستبقى بعض القوات الأميركية لتقديم الدعم اللوجستي".

وأضاف ان "القوات الأميركية في غير مسؤولة عن توفير الأمن، بل تركز على جمع المعلومات الاستخبارية والدعم الاستخباري"، لافتا الى انه "لا توجد قوات أميركية أو قوات تحالف قتالية، لذلك فإن انسحاب هذه القوات لن يؤدي إلى فراغ أمني".