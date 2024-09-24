السيد الصدر يوجه نداء لذوي رؤوس الأموال "من غير الفاسدين" ولأصحاب المواكب

– محلي

وجه زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، نداء لذوي رؤوس الأموال "من غير الفاسدين" ولأصحاب المواكب.

وقال السيد في تدوينة على منصة (X) وردت لـ السومرية نيوز، "أدعو أخوتي أصحاب المواكب على طريق لفتح مواكبهم أمام النازحين من وحسب الحاجة.. فهذا أقل الوفاء للشهداء والمجاهدين".

وأضاف "أدعو الجميع ولا سيما ذوي رؤوس الأموال من غير الفاسدين الى جمع التبرعات المالية حصراً.. لفتح مواكب في وسوريا لمساعدة الجرحى والنازحين، على أن يكون تسليم التبرعات المالية في مقرّ البنيان المرصوص في الأشرف حصراً مع أخذ وصل بذلك".